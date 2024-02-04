Kartalkaya Kayak Merkezi'nde korku dolu anlar! Tatilciler telesiyejde mahsur kaldı Kartalkaya'da tatil yapan vatandaşlar, hattaki arıza nedeniyle telesiyejde mahsur kaldı. 40 kişi bölgeye sevk edilen ekiplerin yaklaşık 3,5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Bolu'da korku dolu anlar yaşandı.

Kış tatili ve sömestir nedeniyle kayak merkezlerine akın eden vatandaşlar, her deneyimi tadıyor.

Bunlardan biri de telesiyej.

Telesiyej arızalandı

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde de büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Dün öğle saatlerinde yaşanan bir olay ise korku dolu anlara neden oldu.

Kayak merkezinde, trafoda yüksek akım nedeniyle arıza çıkınca telesiyej durdu.

40 kişi büyük korku yaşadı

Tatilciler telesiyejde mahsur kalırken; bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve Köroğlu Arama Kurtarma ekipleri gönderildi.

Telesiyejdeki 40 kişi soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşadı. Tatilciler, ekiplerin yaklaşık 3,5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

"Kayakçılar 3,5 saatin sonunda güvenli şekilde kurtarıldı"

Telesiyejlerin bulunduğu otelin sahibi Halit Ergül, arıza hakkında bilgi vererek, "Kartalkaya Kayak Merkezi'nde elektrik ana dağıtım panosunda meydana gelen arıza nedeniyle, kayakçılar telesiyejde mahsur kaldı. Jandarma ve AFAD ekiplerinin, tesis çalışanlarının ve teknik ekiplerin özverili çalışmasıyla, tüm kayakçılar 3,5 saatin sonunda güvenli şekilde kurtarıldı. Herhangi bir yaralanma veya zarar bildirilmeyen olayda, kayakçıların tahliyesi için tüm ekipler seferber oldu." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)