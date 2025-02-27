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İHA

Kastamonu'nun Ağlı ilçesi Tunuslar köyünde İlhan Çakal'a ait evde yangın çıktı.

Bacadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın büyüyerek Şahin ve Metin Becerikli kardeşler ile Salih Sezgin'e ait evlere de sıçradı.

Yangını fark eden köylüler alevler arasında kalan Ali Dönmez ile eşi Hayriye Dönmez'i pencereden çıkartarak kurtarmak istedi, bu esnada Hayriye Dönmez yaralandı.

Yaralanan Hayriye Dönmez, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Ağlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 EV TAMAMEN YANDI

Yangının ardından bölgeye Ağlı, Azdavay, Devrekani ve Seydiler ilçelerinden itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın, diğer evrelere sıçramadan söndürüldü.

Yangında İlhan Çakal ile Şahin ve Metin Becerikli'ye ait evler tamamen yanarken Salih Sezgin'e ait ev ise zarar gördü.

Alevlere teslim olan Çakal'a ait ahırdaki 40 küçükbaş hayvan ve 15 büyükbaş hayvan ile kümesteki tavuklar telef oldu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.