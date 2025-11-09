Kastamonu'da baba tartıştığı oğlunu öldürdü

- Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde baba Hüseyin Ç., tartıştığı oğlu Önder Ç.'yi tabancayla vurarak öldürdü.
- Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Önder Ç., kurtarılamadı.
- Baba Hüseyin Ç. gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Kuyluş köyünde baba Hüseyin Ç. ile oğlu Önder Ç. (42) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine baba, tabancayla oğluna ateş etti.
HASTANEDE CAN VERDİ
Ağır yaralanan Önder Ç., sağlık ekiplerince kaldırıldığı Taşköprü Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Baba ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.