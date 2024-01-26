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Kastamonu'da damadını öldüren baba ile oğlu tutuklandı

Kastamonu'da damadını öldüren baba ile oğlu tutuklandı Kastamonu'da damadını mezarda silahla vurarak öldüren baba ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.