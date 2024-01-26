İHA
Kastamonu merkez Kırkçeşme Mahallesi'ndeki mezarlıkta Tolga Benderlioğlu, 25 Ocak Perşembe günü akşam saatlerinde başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak öldürülmüştü.
Polis ekiplerince olayla ilgili gözaltına alınan Benderlioğlu'nun kayınpederi O.D., kayınbiraderi İ.D., kayınvalidesi H.D., eşi N.B. ve ailenin yakını C.Ç., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Baba ve oğlu tutuklandı
Güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edilen O.D. ile kayınbiraderi İ.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirdi.
Benderlioğlu'nun eşi N.B. ile kayınvalidesi H.D., Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken ailenin yakını olan C.Ç. ise adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış