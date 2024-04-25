Kastamonu'da drift tutkunu sosyal medya kurbanı oldu: 45 bin 900 TL ceza yedi Otomobili ile yolun ortasında drift yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan sürücünün kimliği polis ekipleri tarafından tespit edilerek yakalanırken, 45 bin 900 TL para cezası uygulanarak aracı trafikten men edildi.

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İHA

Drift tutkunları ağır para cezalarına rağmen durmak bilmiyor.

Trafikte driftin adresin bu kez Kastamonu oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu il merkezi Kuzeykent Mahallesi Orgeneral Atilla Ateş Paşa Caddesi’nde otomobili ile drift atan S.C.A. isimli şahıs, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kimliği tespit edildi

22 Nisan’da kaydedilen görüntüler için Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışma neticesinde sürücünün kimliği tespit edildi.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde S.C.A.’nın sürücü belgesi olmadığı ve aracına zorunlu trafik sigortası yaptırmadığı belirlendi.

45 bin 900 TL ceza

Polis ekipleri şahsa toplam 45 bin 900 TL para cezası uygularken, aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Ayrıca sürücü trafikte yaptığı tehlikeli hareketler sebebiyle gerekli adli işlemlerin yapılması için Kuzeykent Şehit Şerife Özden Kalmış Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)