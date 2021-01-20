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    Kastamonu’da işçi öldü diye morga kaldırıldı, tekrar canlandı

    Fabrikanın tesisatını yaparken, elektrik akımına kapılarak öldü diye morga kaldırılan işçi canlandı. Tekrar müdahale edilen işçi ikinci kez hayatını kaybetti ve yine morga kaldırıldı.
    • İHA
    • 20.01.2021 - 07:06
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 07:34
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    Kastamonu’da işçi öldü diye morga kaldırıldı, tekrar canlandı

    Kastamonu’nun Tosya Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikanın elektrik tesisatını yapan 2 işçi elektrik akımına kapıldı.

    Akıma kapılarak ağır yaralanan iki işçi, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Ağır yaralı olarak Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçilerden Ali Acar hayatını kaybetti.

    TEKRAR HAYATA DÖNDÜ

    Ölen işçi Acar morga götürülürken, tekrar hayata döndü.

    Bunun üzerine tekrar müdahale edilmek üzere acil servise kaldırılan Acar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bir süre sonra ikinci kez hayatını kaybetti.

    Diğer ağır yaralı Hasan K. ise aynı hastanede tedavi altına alındı.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kastamonu’da işçi öldü diye morga kaldırıldı, tekrar canlandı #1

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