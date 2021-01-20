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Kastamonu’da işçi öldü diye morga kaldırıldı, tekrar canlandı

Kastamonu’da işçi öldü diye morga kaldırıldı, tekrar canlandı

Fabrikanın tesisatını yaparken, elektrik akımına kapılarak öldü diye morga kaldırılan işçi canlandı. Tekrar müdahale edilen işçi ikinci kez hayatını kaybetti ve yine morga kaldırıldı.