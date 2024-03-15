Kastamonu'da kavga ettiği şahsa benzetti: Pompalı tüfekle rehin aldı Kavga ettiği şahsa benzettiği adamı evinden zorla çıkararak pompalı tüfekle rehin alan şahıs, polis ekiplerinin uzun süren ikna çalışmalarının sonunda teslim oldu.

İHA

Kastamonu'da dün akşam hareketli anlar yaşandı.

Cide'de iki grup arasında bilinmeyen sebeple kavga çıktı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga eden şahıslar ayrıldı.

Tüfekle rehin aldı

Kavga eden şahıslardan B.K., gece saatlerinde Cide ilçesinde kavga ettiği şahıslardan birisine benzettiği E.K.’yi tüfekle rehin aldı.

Alkollü olduğu öğrenilen B.K., pompalı tüfekle E.K.’yi evinden zorla çıkartarak aynı sokakta bulunan bir apartmanın 5'inci katına çıkarttı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine ekipler olay yerine gelerek, E.K.'yi rehin alan B.K.’yi ikna etmek için çalışma başlattı.

Teslim oldu

B.K., Cide İlçe Emniyet Müdürü ve ekip arkadaşlarının yoğun çabasıyla yaklaşık 2 saatlik bir ikna çalışmasının ardından rehin aldığı kişiyi serbest bırakarak teslim oldu.

Suç aleti silah ile birlikte yakalanan B.K., hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Boş kovanlar bulundu

Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde yaptıkları çalışmalarda B.K.’nin rehin alma esnasında havaya ateş ettiğini tespit ederek, apartman ve sokakta yaptıkları aramada boş kovan buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)