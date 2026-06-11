Politika faizi açıklanmadan önce piyasalar! 11 Haziran altın ve döviz fiyatları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini açıklamadan önce piyasalar güne hareketli başladı.

Yapılan anketlere göre beklenti, faizin bir önceki kararda olduğu gibi yüzde 37'de sabit kalacağı noktasında.

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin yeniden şiddetli çatışmalara dönüşebileceği endişeleri varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ALTINDA ALIM FIRSATI RÜZGARI

Orta Doğu'daki gerilimlerin enflasyon risklerini artırması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar faiz artırımına gideceğine kesin gözüyle bakılmasına karşın aşırı düşüşlerden kaynaklı alım fırsatıyla altın fiyatlarında yükseliş eğilimi görüldü.

7 AYIN DÜŞÜK SEVİYESİ

Dün altının onsu yaklaşık son 7 ayın düşük seviyesini gördü.

Orta Doğu'daki gerilimlerin enflasyon risklerini artırmasıyla altının ons fiyatı dün 4 bin 71 dolara gerileyerek 24 Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

Ons altın, sınırlı bir artışla 4 bin 96 dolara yükseldi. İstanbul serbest piyasada altının gramı 6 bin 79 liradan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 79 lira

Çeyrek altın: 10 bin 307 lira

Cumhuriyet altını: 41 bin 977 lira

Tam altın: 41 bin 231 lira

Yarım altın: 20 bin 618 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Dün doların satış fiyatı 46,1370 lira, euronun satış fiyatı ise 53,3900 lira olmuştu.

Dolar: 46,1584 lira

Euro: 53,4344 lira

Sterlin: 61,9440 lira