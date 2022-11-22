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    Kastamonu'da lise öğrencisi öğretmenini bıçakladı

    Okuldan uzaklaştırılan lise öğrencisi, belge almak için gittiği öğretmenini bıçakla yaralayarak gözaltına alındı.
    • 22.11.2022 - 17:13
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 17:18
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    Kastamonu'da lise öğrencisi öğretmenini bıçakladı

    Kastamonu'da okuldan uzaklaştırılan 17 yaşındaki lise öğrencisi B.K., öğle saatlerinde kendi okulunda dehşet saçtı.

    B.K., belge almak için müdür yardımcısı Aziz B.'nin yanına gitti.

    B.K., burada tartıştığı Aziz B.'yi sırtından bıçaklayarak yaraladı.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Aziz B., ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Şüpheli gözaltına alındı

    B.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    DHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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