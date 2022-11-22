- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kastamonu'da lise öğrencisi öğretmenini bıçakladı
Kastamonu'da lise öğrencisi öğretmenini bıçakladı
Okuldan uzaklaştırılan lise öğrencisi, belge almak için gittiği öğretmenini bıçakla yaralayarak gözaltına alındı.
- 22.11.2022 - 17:13
- Güncelleme : 22.11.2022 - 17:18
Kastamonu'da okuldan uzaklaştırılan 17 yaşındaki lise öğrencisi B.K., öğle saatlerinde kendi okulunda dehşet saçtı.
B.K., belge almak için müdür yardımcısı Aziz B.'nin yanına gitti.
B.K., burada tartıştığı Aziz B.'yi sırtından bıçaklayarak yaraladı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Aziz B., ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli gözaltına alındı
B.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.