Kastamonu'da mide bulandıran anlar! Biriktirdiği eşyalar evi çöpe çevirdi 37 yaşındaki Yılmaz Has'ın satmak için evinde biriktirdiği eşyalar başına bela oldu. Has'ın biriktirdiği eşyalar evi çöplüğe çevirirken, görenler ise hayrete düştü.

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İHA

Kastamonu Cebrail Mahallesi'nde yaşayan 37 yaşındaki Yılmaz Has, satmak için evine eşya almaya başladı.

Has'ın biriktirdiği eşyalar bir süre sonra odalara sığmaz hale gelirken, bazı duyarlı vatandaşlar ise maddi durumu iyi olmadığı için yardımda bulunmak istedi.

Has'ın evine ziyaret gerçekleştiren vatandaşlar, kapıyı açtıklarında dehşete düştü.

Evin içerisinin çöplerle doldurulduğunu gören vatandaşlar, Kastamonu Belediyesi'ni arayarak çöplerin temizlenmesi için yardım istedi.

"İnşaatlarda iş verirlerse çalışıyorum"

Azdavay ilçesinden gelerek Kastamonu’ya yerleştiğini söyleyen Yılmaz Has, “Ben, 21 yıl boyunca Kastamonu’da kuaförlük yaptım. Kuaförlük işini bırakınca inşaat işine başladım. İnşaatlarda iş verirlerse çalışıyorum. Kuaför malzemelerini evime getirip bıraktım, devredemedim.

Diğer malzemeleri de eve getirdim, onları satmak için biriktirdim. Evimin düzeltilmesini, yaşanılacak hale getirilmesini, oturulacak hale getirilmesini çok isterim. Ben, kendim yemek yapabiliyorum. Yalnız yaşıyorum. Babamı iki yıl önce kaybettim, annem var ama o da yanımda yaşamıyor.” dedi.

Hayırsever vatandaşlar ise Yılmaz Has'a yardım etmek için evine geldiklerini ve korkunç bir manzara ile karşılaştıklarını söyledi.

Vatandaşlar, çöpler boşaltıldıktan sonra Yılmaz Has'ın evini, hayırseverlerlerin de yardımıyla yaşanabilir bir hale getirmek istediklerini ifade etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)