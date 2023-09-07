Kastamonu'da motosikletten savrulan çocuk yaralandı Tosya ilçesinde savrulan motosikletten düşen 14 yaşındaki çocuk yaralandı. Yaşanan olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

İHA

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Hocaimat Mahallesi Sosyal Sigortalar Kurumu kavşağında İ.C. idaresindeki 37 EC 966 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan 14 yaşındaki M.E. yaralandı.

Hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.E., Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İnceleme başlatıldı

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)