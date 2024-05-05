Bingöl-Sancak karayolunun 20'nci kilometresinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, yola aniden çıkan başıboş ata çarpan otomobilin sürücüsü Metin Koçin yaşamını yitirdi.
Kaza sırasında kontrolden çıkan araçta bulunan 5 kişi de hafif yaralandı.
Otomobilin çarptığı at ise olay yerinde can verdi.
Otomobil ata çarptı
Metin Koçin yönetimindeki 12 AL 043 plakalı otomobil, yola aniden çıkan başıboş ata çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabildi.
Yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri geldi.
Araç sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi
Ekiplerce yapılan kontrolde sürücü Metin Koçin'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, otomobilde yaralanan 5 kişi ise ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Aracın çarptığı at telef oldu
Koçin'in cansız bedeni kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürülürken, yapılan incelemede otomobilin çarptığı atın da öldüğü belirlendi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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