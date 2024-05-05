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Bingöl'de otomobil yola çıkan ata çarptı

Bingöl'de otomobil yola çıkan ata çarptı Başıboş at, aniden yola çıkınca bir araca çarptı. Araç, yola savruldu ve istinat duvarına çarparak durabildi. Aracın sürücüsü Metin Koçin, olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçtaki yaralı 5 kişi ise tedavilerinin yapılması için hastaneye kaldırıldı.