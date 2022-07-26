Petrol
100.01
-0.18%
Euro
18.1167
-0.46%
Dolar
17.8625
0.51%
Altın
986.58
0.36%
Borsa
2537
-0.45%
Bitcoin
379.071
-3.72%
BTXN Coin
9.57
-5.43%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Açık 27 C

    Kastamonu’da ‘parmak izi alacağız’ deyip altınları çaldı, yakalandı

    Kendini jandarma olarak tanıtan dolandırıcı, gittiği evde ziynet eşyalarını çaldı. Gerçek jandarmalar hırsızı yakalarken, altınlar sahibine teslim edildi.
    • 26.07.2022 - 15:29
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 15:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kastamonu’da ‘parmak izi alacağız’ deyip altınları çaldı, yakalandı

    Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Obrucak köyünde yaşayan S.A.'nın (45) evindeki sabit telefonu geçen hafta arayan bir kişi, kocasının adli bir olaya karıştığını söyledi ve jandarma personelinin eve geleceğini dile getirdi.

    Çok geçmeden eve gelen ve kendisini jandarma personeli olarak tanıtan S.T., ziynet eşyalarından parmak izi alacaklarını belirterek kadının kolundaki bilezikler ile evdeki altınları aldı.

    Dolandırıldığını anladı

    S.A. akşam saatlerinde dolandırıldığını anlayarak, jandarmayı aradı.

    Görevlendirilen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelinin kimliğini tespit ederek takibe başladı.

    S.T.'nin Kastamonu'dan Mersin'e gittiği bilgisini alan ekipler, şüpheliyi yakaladı.

    Kastamonu’da ‘parmak izi alacağız’ deyip altınları çaldı, yakalandı #1

    Tutuklandı

    Yapılan aramada çalınan altınlar şüphelinin üzerinde bulundu. S.T., jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    DHA’nın haberine göre ziynet eşyaları, tutanak karşılığında S.A.'ya teslim edildi.

    Kastamonu’da ‘parmak izi alacağız’ deyip altınları çaldı, yakalandı #2

    Kastamonu’da ‘parmak izi alacağız’ deyip altınları çaldı, yakalandı #3


    İlginizi Çekebilir

    Adil Rami'den Türk menajer açıklaması
    Futbol

    Adil Rami'den Türk menajer açıklaması

    Hangi kara yolunda çalışma var? 26 Temmuz Salı kara yollarında son durum
    Yaşam

    Hangi kara yolunda çalışma var? 26 Temmuz Salı kara yollarında son durum

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Görüş Bildir