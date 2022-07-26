Kastamonu’da ‘parmak izi alacağız’ deyip altınları çaldı, yakalandı

Kendini jandarma olarak tanıtan dolandırıcı, gittiği evde ziynet eşyalarını çaldı. Gerçek jandarmalar hırsızı yakalarken, altınlar sahibine teslim edildi.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Obrucak köyünde yaşayan S.A.'nın (45) evindeki sabit telefonu geçen hafta arayan bir kişi, kocasının adli bir olaya karıştığını söyledi ve jandarma personelinin eve geleceğini dile getirdi.

Çok geçmeden eve gelen ve kendisini jandarma personeli olarak tanıtan S.T., ziynet eşyalarından parmak izi alacaklarını belirterek kadının kolundaki bilezikler ile evdeki altınları aldı.

Dolandırıldığını anladı

S.A. akşam saatlerinde dolandırıldığını anlayarak, jandarmayı aradı.

Görevlendirilen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelinin kimliğini tespit ederek takibe başladı.

S.T.'nin Kastamonu'dan Mersin'e gittiği bilgisini alan ekipler, şüpheliyi yakaladı.

Tutuklandı

Yapılan aramada çalınan altınlar şüphelinin üzerinde bulundu. S.T., jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA’nın haberine göre ziynet eşyaları, tutanak karşılığında S.A.'ya teslim edildi.