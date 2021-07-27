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- Kastamonu’da servis otobüsü otomobille çarpıştı: 18 yaralı
Kastamonu’da servis otobüsü otomobille çarpıştı: 18 yaralı
Memurları taşıyan servis otobüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır, 18 kişi yaralandı.
- AA
- 27.07.2021 - 12:51
- Güncelleme : 27.07.2021 - 12:54
Kastamonu’nun Daday ilçesinde çalışan memurları taşıyan Taner Okudan idaresindeki servis otobüsü, Kastamonu-Daday karayolu 5’inci kilometresinde Oğuzhan Akpınaroğlu'nun kullandığı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın şiddeti ile otobüs devrilerek bir evin bahçe duvarına çarptı.
AĞAÇLAR DEVRİLDİ
Bahçedeki bazı ağaçlar devrildi.
Kaza sonucu 1’i ağır 18 kişi yaralandı, araçlar kullanılamaz hale geldi.
Kastamonu’da servis otobüsü otomobille çarpıştı: 18 yaralı ViDEO
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslara alınarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.