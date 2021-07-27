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    Kastamonu’da servis otobüsü otomobille çarpıştı: 18 yaralı

    Memurları taşıyan servis otobüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır, 18 kişi yaralandı.
    • AA
    • 27.07.2021 - 12:51
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 12:54
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    Kastamonu’da servis otobüsü otomobille çarpıştı: 18 yaralı

    Kastamonu’nun Daday ilçesinde çalışan memurları taşıyan Taner Okudan idaresindeki servis otobüsü, Kastamonu-Daday karayolu 5’inci kilometresinde Oğuzhan Akpınaroğlu'nun kullandığı otomobille çarpıştı.

    Çarpmanın şiddeti ile otobüs devrilerek bir evin bahçe duvarına çarptı.

    AĞAÇLAR DEVRİLDİ

    Bahçedeki bazı ağaçlar devrildi.

    Kaza sonucu 1’i ağır 18 kişi yaralandı, araçlar kullanılamaz hale geldi.

    Kastamonu’da servis otobüsü otomobille çarpıştı: 18 yaralı ViDEO

    Kastamonu’da servis otobüsü otomobille çarpıştı: 18 yaralı #1

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslara alınarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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    Kastamonu’da servis otobüsü otomobille çarpıştı: 18 yaralı #3

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