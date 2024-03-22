Kastamonu'da soba zehirlenmesi: 2 ölü

AA
Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Mustafa ve Ayşe Topuz çiftine telefonla ulaşamayan kızları Kamuran Yavuz, ailesinin evine gitti.
Yavuz, anne ve babasının sobanın bulunduğu odada hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Hayatını kaybetti
Eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından, Topuz çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri değerlendirilen çiftin cenazeleri, Tosya Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Soruşturma başlatıldı
Yaşanan felaketin ardından polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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