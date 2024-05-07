Kastamonu'da telefon dolandırıcılarının ağına düştü: 1,5 milyon TL kaptırdı Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların ağına düşen 70 yaşındaki vatandaş, 1,5 milyon TL dolandırıldı.

İHA

Aradıkları kurbanlarına kendilerini polis, savcı ve MİT mensubu olarak tanıtan dolandırıcılarının sonu gelmiyor.

Üstelik her fırsatta ekipler tarafından, "Savcı ya da polis sizden operasyon için yardım istemez. Kamu görevlileri sizden hesap numarası, para veya altın istemez." uyarıları yapılmasına rağmen.

Ardı arkası kesilmeyen dolandırıcılık yönteminde son vaka Kastamonu'da yaşandı...

Kendilerini polis olarak tanıtıp para istediler

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Ethem Mahallesi'nde yaşayan S.K.'yi (70) arayan dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıttı.

"Adınız 50 kişinin olduğu dolandırıcı listesinde yer alıyor” diyerek S.K.'yi ağlarına düşüren dolandırıcılar, evinde bulunan dolar ve nakit paraları kendilerine getirmesini istedi.

Neyi var neyi yoksa verdi: 1,5 milyon TL değerinde...

Bunun üzerine yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde altın, nakit para ve dolarları alan S.K., Taşköprü Devlet Hastanesi otoparkına getirerek dolandırıcılara teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden S.K., durumu polis ekiplerine bildirdi.

Dolandırıcıların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)