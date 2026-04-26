Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Yayınlama:
Malatya'da aracından indiği sırada husumetlisi tarafından tabancayla vurulan şahıs, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Şeyh Bayram Mahallesi'nde Mehmet Bayri, aracından indiği sırada husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Yaralanan Bayri, yere yığılırken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN ARANIYOR

Olay yerinde yapılan müdahalesi sonrası 53 yaşındaki Bayri, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri saldırıdan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)

