Kastamonu'da traktör ile kazan arasına sıkışan köy muhtarı öldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Bayıralan Köyü Muhtarı İbrahim Tunoğlu, evinin önünde traktör ile arkasındaki kazan arasında sıkıştı.

Ağır yaralanan muhtar, vatandaşlarının yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılarak olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Tunoğlu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.