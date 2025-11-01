Kastamonu'da traktör ile kazan arasına sıkışan köy muhtarı öldü

- Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Bayıralan Köyü Muhtarı İbrahim Tunoğlu, traktör ile kazan arasına sıkıştı.
- Ağır yaralanan muhtar, İnebolu Devlet Hastanesi'ne ve ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Tunoğlu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Bayıralan Köyü Muhtarı İbrahim Tunoğlu, evinin önünde traktör ile arkasındaki kazan arasında sıkıştı.
Ağır yaralanan muhtar, vatandaşlarının yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılarak olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Tunoğlu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.