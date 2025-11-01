Abone ol: Google News

Kastamonu'da traktör ile kazan arasına sıkışan köy muhtarı öldü

Kastamonu'da traktör ile arkasındaki kazan arasında sıkışan köy muhtarı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 00:48
  • Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Bayıralan Köyü Muhtarı İbrahim Tunoğlu, traktör ile kazan arasına sıkıştı.
  • Ağır yaralanan muhtar, İnebolu Devlet Hastanesi'ne ve ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
  • Tunoğlu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Bayıralan Köyü Muhtarı İbrahim Tunoğlu, evinin önünde traktör ile arkasındaki kazan arasında sıkıştı.

Ağır yaralanan muhtar, vatandaşlarının yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılarak olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Tunoğlu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

