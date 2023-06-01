Kastamonu'da tüm oyların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çıktığı köy Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan bir köyde, 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılan 45 oy da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verildi.

DHA

Türkiye, 14 Mayıs'ın ardından 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına gitti.

Sandıktan çıkan sonuca göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha kazandı.

Seçimin ardından dikkat çeken sonuçlar gelmeye devam ediyor.

45 oy kullanıldı: Hepsi de Erdoğan'a verildi

Son olarak Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı İncebel köyünde, 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçiminde 45 oy kullanıldı.

Kullanılan 45 oy da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verildi.

Köydeki oyların tamamının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verildiğini belirten İncebel köyü muhtarı Mehmet Çamlıca, yaşanan durumun kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

"Herhalde çok nadirdir yüzde yüzde 100 Erdoğan’a oy verilmesi"

İncebel köyü muhtarı Mehmet Çamlıca "45 oydan 45’i Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gitti. Köyümüzle gurur duyuyoruz gerçekten. Herhalde çok nadirdir yüzde yüzde 100 Erdoğan’a oy verilmesi, köyümüzle gurur duyuyoruz." dedi.