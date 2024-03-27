DHA
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ç.Y.'nin Erkilet Mahallesi'ndeki adresinde fosiller bulundurduğu bilgisini aldı.
Adrese yapılan operasyonda şüpheli Ç.Y. yakalandı.
10 milyon yıl öncesine ait 8 parça fosil bulundu
Evdeki aramalarda, 10 milyon yıl öncesi Miyosen dönemine ait olduğu belirlenen 8 parça fosil ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.
Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi
Aralarında deniz canlılarının da olduğu değerlendirilen fosillerin, Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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