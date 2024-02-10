Kayseri'de 16 yaşındaki çocuk tüfekle vuruldu Kayseri'de çıkan kavgada tüfekle vurularak yaralanan 16 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde 16 yaşındaki E.D. ile henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.D., tüfekle vurularak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şüpheli aranıyor

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından önce Kayseri Devlet Hastanesi'ne, ardından da Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken polis ekipleri de şüpheli şahsı yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)