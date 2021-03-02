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    Kayseri’de alkol aldıktan sonra evini ateşe verdi

    Bir süre alkol aldıktan sona evini ateşe verdiği öne sürülen 65 yaşındaki adam, polis tarafından gözaltına alındı.
    • DHA
    • 02.03.2021 - 07:12
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    Kayseri’de alkol aldıktan sonra evini ateşe verdi

    Yangın, akşam saatlerinde Kayseri’nin Hacılar ilçesi Yukarı Mahalle Hasan Dağı Caddesi'ndeki müstakil evde çıktı.

    İddiaya göre alkol alan Ali G. (65), bir süre sonra evi ateşe verdi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Alevleri gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

    Evi ateşe veren Ali G. ise, polis ekiplerince gözaltına alındı. Evde hasar meydana geldi.

    Kayseri’de alkol aldıktan sonra evini ateşe verdi #1

    Kayseri’de alkol aldıktan sonra evini ateşe verdi #2

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