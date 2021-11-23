Kayseri'de annesini öldürüp, babasını bıçakladı

Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen kişi, annesini tabancayla öldürüp, babasını bıçakla yaraladıktan sonra intihara teşebbüs etti. Şahıs, hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Barış Manço Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Aysel ve Duran D. çifti ile oğulları Kadir D. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Kadir D., annesini silahla vurarak öldürdükten sonra babasını da bıçaklayarak ağır yaraladı.

İNTİHAR TEŞEBBÜSÜNDE BULUNDU

Kadir D, daha sonra başına ateş ederek intihar teşebbüsünde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

AĞIR YARALANDI, HASTANEDE ÖLDÜ

Ağır yaralanan Kadir D. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, babası Duran D. ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Kadir D. de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Anne Aysel D'nin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.