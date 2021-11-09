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- Kayseri'de babasıyla tartışan genç, evi yakıp kaçtı
Kayseri'de babasıyla tartışan genç, evi yakıp kaçtı
27 yaşında madde bağımlısı olduğu belirtilen Hacı Duran G., babasıyla tartışmasının ardından oturdukları evi yaktı. Şüpheli genç aranırken, itfaiye de yangını söndürdü.
- DHA
- 09.11.2021 - 16:25
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi, Samanlı Sokak’ta oturan Burhan G. ile 27 yaşındaki oğlu Hacı Duran G. tartıştı.
Annesi huzurevinde olan Hacı Duran G., tartışmanın ardından evi benzin dökerek yakıp kaçtı.
İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
EVDE KİMSENİN OLMAMASI, FELAKETİ ÖNLEDİ
İtfaiye ekipleri evi saran alevleri 1 saatlik çalışmayla söndürdü. Polis ekipleri evde yaptığı incelemede yangın sırasında içeride kimsenin olmadığını belirledi.
KAÇTIĞI ARAÇ, TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU
Polis, Hacı Duran G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin kaçtığı kiralık araç, Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde terk edilmiş bulundu.