Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi Kayseri'de alkollü şahıs sokakta tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli ile yanındaki arkadaşı gözaltına alındı.

DHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde önceki gece arkadaşı Sibel Y. ile alkol alan Alican U. ve sokakta karşılaştığı Bayram Yıldırım (48) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Alican U., yanındaki bıçakla Yıldırım'ı yaraladı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede can verdi

Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Yıldırım, burada hayatını kaybetti.

Alican U. ile Sibel Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)