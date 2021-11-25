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    Kayseri'de çocuğa cinsel istismardan aranan hükümlü yakalandı

    Kayseri'de 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan aranan, hakkında kesinleşmiş 37 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan 54 yaşındaki Behçet F., polis ekiplerince yakalandı.
    • DHA
    • 25.11.2021 - 17:17
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 17:20
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    Kayseri'de çocuğa cinsel istismardan aranan hükümlü yakalandı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan hakkında kesinleşmiş 37 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan Behçet F.'nin, Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını belirledi.

    EVE YAPILAN BASKINLA YAKALANDI

    Eve düzenlenen operasyonda hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan Behçet F., emniyetteki işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.

    Kayseri de çocuğa cinsel istismardan aranan hükümlü yakalandı #1

    Kayseri de çocuğa cinsel istismardan aranan hükümlü yakalandı #2

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