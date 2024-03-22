Kayseri'de eşini öldüren kadın hakim karşına çıktı: Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti Eşini uyuduğu sırada bıçaklayarak öldüren kadın, polis ekipleri tarafından tutuklanırken çıkarıldığı mahkemede, "Beni de kendini de yaktı. Kendimi korumak istiyordum. Pişmanım" ifadelerini kullandı.

DHA

Kayseri'de şiddet gördüğü eşini öldüren kadın, ilk kez hakim karşına çıktı.

Kocasinan ilçesinde geçen yıl 4 Kasım'da saat 03.00 sıralarında, iki çocukları olan Mervenur ve Ahmet Uluyol arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavga sonrası, iddiaya göre Ahmet Uluyol uyumaya gitti.

Göğsünden bıçakladı

Mervenur Uluyol, bir süre sonra yatakta yatan eşi Ahmet Uluyol'u göğsünden bıçakladı. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Ahmet Uluyol'un öldüğünü belirledi. Uluyol'un cenazesi, memleketi Yahyalı ilçesinde toprağa verildi.

Tutuklandı

Yaşanan olay sonrası gözaltına alınan Mervenur Uluyol ise tutuklandı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, Mervenur Uluyol hakkında 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İlk kez hakim karşısında

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Mervenur UIuyol'un yargılanmasına başlandı.

Davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Mervenur Uluyol ile ölen Ahmet Uluyol'un şikayetçi babası O.U., kız kardeşleri S.U. ve A.U. ile taraf avukatları hazır bulundu.

"Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti"

Önceki ifadelerini tekrar ettiğini ve eşinden sürekli şiddet gördüğünü iddia eden Mervenur Uluyol, "Olay yaşanmadan önce eşim Ahmet Uluyol, beni sürekli darbediyordu. Daha önce anne ve babasının yanında da bana şiddet uyguladı. Bundan dolayı bayılma krizleri geçirdim. Evden ayrılıp, ağabeyimin evine gittim. Ahmet bir şeyleri bahane ederek beni tekrar eve getirdi. Bir insan, bir insanı ne kadar dövebilirse o kadar döverdi. Olay günü beni darbetti. Ardından uyudu. Uyumadan önce de tehdit etti. 'Seninle yarın görüşeceğiz' dedi. Niyetim çocuklarımı da alıp, evden kaçmaktı. Uyurken göğsüne 2 kez bıçak vurdum. Keşke böyle olmasaydı. Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti. Beni de kendini de yaktı. Kendimi korumak istiyordum. Pişmanım." ifadelerini kullandı.

'Benden ayrılırsan seni öldürürüm' demiş

Evden kaçmak istediğini de anlatan sanık Uluyol, "Olaydan bir kaç gün önce evden kaçmaya çalışmıştım. Başaramadım. Tren raylarının oraya götürüp, 'Benden ayrılamazsın seni öldürürüm' dedi. İstanbul'da kafes dövüşçüsü olarak çalıştığını söyledi." dedi.

"Kardeşim bunu haketmedi"

Ölen Ahmet Uluyol'un şikayetçi ablası S.U. ise "Kardeşim çok düzgün bir insandı. Bunu hak etmedi. Ben bu olayın arkasında başka bir şey olduğunu düşünüyorum. Biz her zaman Merve'nin yanındaydık. Yardım ederdik. Şikayetçiyim." diye konuştu.

Duruşmada, aralarında Uluyol çiftinin komşularının da olduğu 6 kişi tanık olarak dinlendi.

"Kayınvalidesi ve kayınbabası darbediyordu"

Uluyol çifti ile aynı binada oturan tanık N.Ş., "Merve'nin olaydan 2-3 saat önce çığlıklarını bütün bina duymuştu. Ama korkudan kimse şahitlik yapamadı. Çocuklarına beslenme koyamadığı için utancından okula gönderemiyordu. Merve binanın temizliğini yapar, maaşı da Ahmet alırdı. Kayınbabası ve kayınvalidesi de Merve'yi darbediyordu. Buna da binadaki herkes şahit olmuştu. Aralarında maddi sorunlardan dolayı geçimsizlik vardı." ifadelerini kullandı.

Tanık ifadeleri sonrası Ahmet Uluyol'un babası O.U., "Yemin ederim böyle bir şey yapmadım. Benim bunu yapacak iradem de kuvvetim de yok." dedi.

Mahkeme heyeti, verdiği ara karar ile sanık Mervenur Uluyol'un tutukluluk halinin devamına karar verip, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki bazı eksiklikler için duruşmayı erteledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)