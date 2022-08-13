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    Kayseri'de eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet verildi

    Kayseri'de eşi Gizem Vural Dik'i başından vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Dik'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.
    • DHA
    • 13.08.2022 - 11:42
    • Güncelleme : 13.08.2022 - 12:11
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    Kayseri'de eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet verildi

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Tavlusun Mahallesi'nde meydana gelen olayda, klima tamircisi 32 yaşındaki Mehmet Dik, 4 yıllık eşi 27 yaşındaki Gizem Vural Dik ile 3 yaşındaki oğulları evde olmadığı sırada tartıştı.

    Tartışmanın büyümesinden sonra sinirlenen Mehmet Dik, eşini tabancayla başından vurarak öldürüp, kaçtı.

    Daha sonra polisi arayıp, eşini öldürdüğünü söyleyen Mehmet Dik, gözaltına alındı.

    Tutuklanan Dik hakkında, 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Hiçbir indirim uygulanmadı

    DHA'nın haberine göre; Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen yıl 12 Mart'ta görülen davanın karar duruşmasında sanık Mehmet Dik, son sözünde, "Eşimi herkesten daha çok seviyordum. Cezaevinde eşime taptığımın farkına vardım ama eşim beni aldatıyordu. Boşanma davası açmak istedim ancak dava açamadım. Eşim sürekli beni şikayet ettiği için boşanamadım. Olayın nasıl olduğunu, eşimin nasıl öldüğünü hatırlamıyorum. Eşim, kendini vurup intihar etmiş olabilir. Savcılık ve emniyet ifadelerimi kabul etmiyorum. Olaylar için herkesten özür dilerim, pişmanım. Eşimi, vurmadığıma inanıyorum." dedi.

    Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Dik'e, 'eşi kasten öldürmek' suçundan hiçbir indirim maddesi uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 1 yıl hapis ve 600 TL para cezası verdi.

    Gizem Vural Dik

    İstinaf cezayı onadı

    Sanık avukatı verilen ceza yönünden, yerel mahkemenin kararına itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi yapılan inceleme sonrası, davayı karara bağladı.

    Ceza Dairesi'nce yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Oy birliği ile alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği ifade edildi.

    Gizem Vural Dik

    Gizem Vural Dik

    Gizem Vural Dik

    Gizem Vural Dik


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