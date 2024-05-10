JCR, Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltti Japon derecelendirme kuruluşu JCR, Türkiye'nin kredi notunu teyit ederken, görünümünü yukarı yönlü revize etti.

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Japon derecelendirme kuruluşu JCR, Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü yeniden değerlendirdi.

JCR, Türkiye'nin kredi notunu "BB" olarak teyit etti; kredi notunun görünümü ise "negatif"ten "durağan"a yükseltildi.

"Belirsizlik azaldı"

JCR, yüksek enflasyona rağmen para politikası faiz oranının artırılmaması yönündeki para politikasının Haziran 2023'te değiştirilmesiyle belirsizliğin azaldığını belirtti.

"Döviz rezervlerindeki düşüş azaldı"

Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Ülke merkez bankasının uyguladığı sıkı para politikası ve hükümetin mali konsolidasyon politikası nedeniyle döviz rezervlerindeki düşüş azaldı.

Görünümü 'negatif'ten 'durağan'a çevirdi