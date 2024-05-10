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Arnavutköy'de bisiklet yolundan giden sürücüye ceza

Arnavutköy'de bisiklet yolundan giden sürücüye ceza Arnavutköy'de bisiklet ve yaya yolu üzerinde aracıyla seyreden sürücü, polis tarafından tespit edilip bin 390 lira para cezası kesildi.