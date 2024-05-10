İHA
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaya ve bisiklet yolu üzerinde bir şahsın aracıyla seyir halinde ilerlediği görüntüleri, vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla polis ekipleri harekete geçti.
Polis tespit etti, yakaladı, cezayı yazdı
Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, araç plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen araç sürücüsü M.Y. isimli şahıs yakalandı.
Şahsa, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 47/1-C ile 73/A maddelerine istinaden toplamda bin 390 TL idari para cezası kesildi.
Konu ile ilgili ayrıca yakalanan araç sürücüsü, TCK 179/2 (Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak) suçundan adli makamlara sevk edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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