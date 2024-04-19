AA & Ensonhaber
Güvenlik güçlerinin FETÖ ile mücadelesi aralıksız devam ediyor.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile ekipleri, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan, meslekten ihraç edilmiş emniyet müdürü Ş.Ü'nün (53) saklandığı adresi tespit etti.
Gizli geçitten kaçmaya çalıştı
Adrese düzenlenen operasyonda Ş.Ü, evinin bir duvarından çatıya açılan gizli geçitten kaçmaya çalışırken yakalandı.
Şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış