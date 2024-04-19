Kayseri'de FETÖ şüphelisi, gizli geçitte yakalandı Kayseri'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan eski emniyet müdürü, saklandığı evdeki gizli geçitten kaçmaya çalışırken yakalandı.

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AA & Ensonhaber

Güvenlik güçlerinin FETÖ ile mücadelesi aralıksız devam ediyor.



Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile ekipleri, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan, meslekten ihraç edilmiş emniyet müdürü Ş.Ü'nün (53) saklandığı adresi tespit etti.

Gizli geçitten kaçmaya çalıştı

Adrese düzenlenen operasyonda Ş.Ü, evinin bir duvarından çatıya açılan gizli geçitten kaçmaya çalışırken yakalandı.

Şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.