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    Kayseri’de fünye ile patlatılan valizden kitap çıktı

    Yol kenarında duran sahipsiz bavuldan şüphelenen vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi. Yapılan operasyon ile patlatılan valizin içerisinden kitap çıktı.
    • DHA
    • 12.06.2021 - 14:05
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    Kayseri’de fünye ile patlatılan valizden kitap çıktı

    Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi'nde yol kenarında duran sahipsiz valiz, vatandaşların dikkatini çekti.

    Bomba olma şüphesi ile polis ekiplerine haber verildi.

    GÜVENLİK ŞERİDİ ÇEKİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye kısa sürede sevk edilen ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

    Bavulun çevresine güvenlik şeridi çekildi.

    Kayseri’de fünye ile patlatılan valizden kitap çıktı VİDEO

    BOMBA İMHA UZMANI BÖLGEYE GELDİ

    Özel kıyafetler giyen bomba imha uzmanı bölgeye geldi.

    Valize yerleştirilen fünye, vatandaşların meraklı bakışları altından büyük bir dikkat ile patlatıldı.

    Patlama sonucu valizin içinde kitap olduğu anlaşıldı.

    Kayseri’de fünye ile patlatılan valizden kitap çıktı #1

    Kayseri’de fünye ile patlatılan valizden kitap çıktı #2

    Kayseri’de fünye ile patlatılan valizden kitap çıktı #3

    Kayseri’de fünye ile patlatılan valizden kitap çıktı #4

    Kayseri’de fünye ile patlatılan valizden kitap çıktı #5

    Kayseri’de fünye ile patlatılan valizden kitap çıktı #6

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