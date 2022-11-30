Petrol
86.64
2.84%
Euro
19.2107
-0.19%
Dolar
18.6201
-0.10%
Altın
1.048
0.09%
Borsa
4978
0.31%
Bitcoin
320.215
2.67%
BTXN Coin
5.53
-3.49%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Bulutlu 14 C

    Kayseri’de gelinini istismar eden kayınpedere 19 yıl hapis

    Gelinini 2020 ile 2021 yıllarının farklı dönemlerinde istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan kayınpedere, 19 yıl hapis cezası verildi.
    • 30.11.2022 - 17:58
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 18:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri’de gelinini istismar eden kayınpedere 19 yıl hapis

    Kayseri’de yaşayan G.K. adlı kadın, iddiaya göre, kocasının cezaevinde olduğu dönemde kayınpederi F.K.’nin cinsel istismarına uğradı.

    Kocası ise cezaevinden çıktıktan sonra G.K.’nin kendisini aldattığından şüphelenip, cep telefonunun video kaydını açarak eve girdi; babası F.K.’nin, eşini istismar ettiğini gördü.

    Tutuklandı

    Şikayet üzerine gözaltına alınan F.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

    F.K.’nin, gelinini 2020 ile 2021 yıllarının farklı dönemlerinde istismar ettiği belirlendi.

    Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık F.K. hazır bulundu.

    “Bana iftira attılar”

    Suçlamaları kabul etmeyen F.K., "Bana iftira attılar. Suçsuzum. O benim kızım sayılır. Hiçbir zaman kendisine kötü gözle bakmadım." dedi.

    DHA’nın haberine göre mahkeme heyeti, sanık F.K.’yi ‘cinsel istismar’ suçundan 19 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti.


    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Sivas'ta koyun otlatılan yerde obruk oluştu
    Yaşam

    Sivas'ta koyun otlatılan yerde obruk oluştu

    MESSİ'NİN KADER MAÇI! Polonya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
    Futbol

    MESSİ'NİN KADER MAÇI! Polonya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Görüş Bildir