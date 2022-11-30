Kayseri’de gelinini istismar eden kayınpedere 19 yıl hapis

Gelinini 2020 ile 2021 yıllarının farklı dönemlerinde istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan kayınpedere, 19 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri’de yaşayan G.K. adlı kadın, iddiaya göre, kocasının cezaevinde olduğu dönemde kayınpederi F.K.’nin cinsel istismarına uğradı.

Kocası ise cezaevinden çıktıktan sonra G.K.’nin kendisini aldattığından şüphelenip, cep telefonunun video kaydını açarak eve girdi; babası F.K.’nin, eşini istismar ettiğini gördü.

Tutuklandı

Şikayet üzerine gözaltına alınan F.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

F.K.’nin, gelinini 2020 ile 2021 yıllarının farklı dönemlerinde istismar ettiği belirlendi.

Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık F.K. hazır bulundu.

“Bana iftira attılar”

Suçlamaları kabul etmeyen F.K., "Bana iftira attılar. Suçsuzum. O benim kızım sayılır. Hiçbir zaman kendisine kötü gözle bakmadım." dedi.

DHA’nın haberine göre mahkeme heyeti, sanık F.K.’yi ‘cinsel istismar’ suçundan 19 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti.