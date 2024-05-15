Kayseri'de hırsızlıktan 54 yıl hapis cezası alan kadın yakalandı

DHA
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçlarından hakkında kesinleşmiş 54 yıl 7 ay hapis cezası bulunan N.G.'nin(38) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kaldığı adreste yakalandı, tutuklandı
Bu kapsamda firari kadın hükümlü, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan N.G., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış