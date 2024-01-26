Kayseri'de iş yerlerinden forklift çalan şahıs yakalandı Kayseri'de iş yerlerinden forklift çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İHA

Forklift hırsızı yakayı ele verdi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 18 ve 21 Ocak tarihlerinde iki farklı iş yerinden toplam bedeli 1 milyon 600 bin lira olan 2 forklifti çalan şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken forkliftler de sahiplerine teslim edildi.

Hırsızlık anları kamerada

Öte yandan şahsın iş yerlerine girip forkliftleri çalma görüntüleri saniye saniye iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kayıt edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)