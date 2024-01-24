Kayseri’de işsizler adına banka hesabı açıp, yasa dışı bahiste 223 milyon lira kazandılar Ücret karşılığı anlaştıkları işsiz şahıslar adına bankalardan açtırdıkları hesapları ve çıkarttıkları GSM hatlarını yasa dışı bahislerde kullandıkları tespit edilen 27 kişi yakalandı.

İHA

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından, ücret karşılığı anlaştıkları işsiz şahıslar adına bankalardan açtırdıkları hesapları ve çıkarttıkları GSM hatlarını yasa dışı bahislerde kullandıkları tespit edilen şahıslara yönelik 5 ay süren teknik takipli çalışma yapıldı.

9 ayda 223 milyon lira haksız kazanç sağladılar

Çalışmalar sonucunda tespit edilen şüphelilerin, son 9 ayda yaklaşık 223 milyon TL tutarında haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

27 kişi yakalandı

Ekiplerin yaptığı eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda suçta kullanılan çok sayıda cep telefonu, banka ve kredi kartları, GSM sim kartları ile ruhsatsız av tüfeği ve bıçak ele geçirildi.

Kız arkadaşına kalp işareti yaptı

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Sevk sırasında şüphelilerden biri, elleriyle kalp işareti yaparak Yağmur isimli kız arkadaşına seslendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)