Kayseride kan donduran cinayet davasında karar... Bebeğini öldüren anneye müebbet! Pınarbaşı ilçesinde, 3 haftalık kızı Melek'i yastıkla boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuksuz yargılanan anne Ayşe Bülbül hakkında müebbet hapis cezası kararı alınırken, sanık tutuklandı.

DHA

2020'de Kayseri'de meydana gelen kan donduran cinayette karar çıktı...

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ayşe Bülbül, yaklaşık 1 ay önce, doğum yapacak olması nedeniyle Pınarbaşı ilçesindeki baba evine geldi.

İlçe Devlet Hastanesi'nde kız çocuğu dünyaya getiren Ayşe Bülbül, doğum sonrası yeniden babasının evine döndü.

Bebeğini yastıkla boğarak öldürdü

Bülbül, çiftçi olan eşiyle birlikte dünyaya gelen çocuklarına Melek ismini koydu.

Bülbül 3 haftalık kızı Melek'i yastıkla boğarak öldürdü. Gözaltına alınan anne tutuklanarak cezaevine konuldu.

Tutuksuz yargılandı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlanarak Ayşe Bülbül hakkında 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Davanın önceki duruşmalarında Bülbül, tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

"Cezai ehliyeti tam raporu çıktı"

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık Ayşe Bülbül hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen akıl sağlığı raporunun mahkemeye ulaştığını ve sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna dair görüşte bulunduğunu söyledi.

Her duruşmada farklı ifade

Son sözü sorulan sanık Bülbül, "Öyle bir şey yok. Ben böyle bir şey yapmadım" dedi. Mahkeme başkanının bir önceki duruşmada, "Ağlıyor diye öldürdüm. Cezamı çekmek istiyorum" dediği ifadesini hatırlatması üzerine ise sanık Bülbül, "Ne dediğimi bilmiyorum" cevabını verdi.

Müebbet hapis cezası aldı

Mahkeme heyeti sanık Ayşe Bülbül'ü, 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezasını müebbede düşürdü ve sanığın hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)