Kayseri'de kardeşlerini 41 milyon 840 bin TL dolandırdı: İstenen ceza belli oldu İş insanı kardeşleri sahte belgeler ve mahkeme kararıyla 41 milyon 840 bin TL dolandıran avukat hakkında 15 yıl hapis cezası istenirken avukatlık mesleğinden men edildi.

DHA

Kayseri'de iş insanı kardeşlere büyük vurgun...

Kentte ev aletleri üretici firmasının sahibi kardeşler Mahmut U. ve İbrahim U. hakkındaki 2003'ten beri 'Teşekkül halinde ihracat kaçakçılığı' suçlamasıyla süren ve zaman aşımıyla düşen davayla ilgilenen avukat Orhan Kaftanoğlu, iddiaya göre, söz konusu kişileri adli para cezalarının infaz edileceği, haklarında da 10 katı tutarında beyanname düzenlendiği, para cezasının ödenmemesi durumunda hapis cezasına çarptırılacakları şeklinde korkuttu.

Sahte belgeler düzenledi

Gaziantep Mahkemeler Veznesi tarafından düzenlenmiş gibi gerçeğe aykırı, 99 adet sayman mutemedi alındı belgesi (ödenen harç parası bedeli) düzenledi.

41 milyon 840 bin TL dolandırdı

Avukatın, 2013-2020 yılları arasında değişik miktarlarda mutemet alındı belgesiyle (ödemesi yapılan belge) 41 milyon 840 bin 98 TL alarak haksız menfaat temin ettiği ileri sürüldü.

İbrahim U. ve Mustafa U.'nun savcılığa suç duyurusunda bulunmasıyla avukat Kaftanoğlu hakkında, 'Dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından dava açıldı.

Dava görüldü

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 Eylül 2021'de görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Orhan Kaftanoğlu ile şikayetçi Mustafa U. ve İbrahim U. kardeşler katılmazken, taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Karara itiraz edildi

Taraf avukatları, yerel mahkeme ile Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği karara itiraz edip, dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

Ceza dairesi, sanık hakkında aynı mahkemede başka bir dava dosyası olduğu ve söz konusu dosyaların aralarında hukuki bağlantı olabileceği gerekçesiyle, verilen kararın bozulmasını ve birleştirilmesini istediği dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

Duruşmaya katılmadı

Kararın ardından Yargıtay'ın bozma ilamı doğrultusunda birleşen dosyada yeniden yargılandığı duruşmaya, firari Orhan Kaftanoğlu katılmadı.

15 yıl hapis cezası verildi

Mahkeme heyeti, sanık Kaftanoğlu'nu, dolandırıcılık'tan 10 yıl, resmi belgede sahtecilik suçundan da 5 yıl 2 ay 15 gün olmak üzere toplam 15 yıl 2 ay 15 gün hapis ve 330 bin TL cezaya çarptırdı.

Heyet, sanığı ayrıca 7 yıl 7 ay boyunca meslekten men edip, hakkındaki yakalama kararının da devamına hükmetti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)