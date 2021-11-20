Yüzde 94 zihinsel engelli 38 yaşındaki Ebutalip Çalışkan'ın eşinin polise başvurmasının ardından yapılan arama çalışmaları sonuç verdi. Çalışkan, 100 kilometre uzakta bulundu.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yaşayan, evli ve 4 çocuk babası 38 yaşındaki Ebutalip Çalışkan, 4 yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle yüzde 94 zihinsel engelli oldu.

Bu süreçte sağlık durumu kötüleşen Çalışkan, birkaç kez evinden uzaklaşarak kayboldu.

Son olarak 2 gün önce börek almak için evinden çıkan Çalışkan, bir daha dönmedi.

210 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Ailenin ihbarıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler, 210 saatlik kamera kaydı incelemesinin ardından Çalışkan'ı evine yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı'nda yolda yürürken buldu. Zihinsel engelli Çalışkan, polis merkezine getirilerek, durum ailesine bildirildi.

"2 GÜNDÜR EVİMİZDEN CENAZE ÇIKMIŞ GİBİYDİ"

Polis merkezine çağrılmasıyla gelen Ayşe Çalışkan, eşi bulunduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "2 gündür evimizden bir cenaze çıkmış gibiydi. Çok şükür bulduk. Eşim bunu bilinçli olarak yapmıyor. Kendisi zihinsel engelli. Gözünün biri görmüyor. Buna şükür. 4 çocuğumun babası bulundu. Bizlere yardım eden polis ekiplerden Allah razı olsun. Evden börek almaya çıkmıştı sonrasında bir daha gelmedi. Eşim trafik kazası geçirdi ondan sonra zihinsel engelli oldu. Bazen böyle hafızası kayboluyor. Bu kaybolması ilk değil." diye konuştu.

Kayseri'de kaybolan zihinsel engelli, evine 100 kilometre uzakta bulundu VİDEO







