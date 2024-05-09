İHA
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonu içerisinde K.Y.'nin sürücüsü olduğu otomobil, M.A.'nın kullandığı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle K.Y.'nin otomobili takla atarken yakıt pompası önünde durdu.
Kazanın ardından istasyon çalışanları sürücülerin yardımına koşarken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü yaralandı
Polis ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için istasyon içerisinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralanan sürücü K.Y.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.
Otomobilin şans eseri yakıt pompasına çarpmadan durması facianın önüne geçti.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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