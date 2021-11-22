Kayseri'de kollarını makineye kaptıran genç kız, biyonik protez kol bekliyor

İş yerinde kollarını makineye kaptıran 21 yaşındaki Sevim Nur Türkmen’in kasları ve sinirleri zarar gördü. Kolları kesilen Türkmen, hayırseverlerden biyonik protez için yardım istedi.

Kayseri'de yaşayan Ahi Evran Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 3. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Sevim Nur Türkmen, geçtiğimiz yaz girdiği işin ikinci ayından sonra, temizlemek için uğraştığı makineye kollarını kaptırdı.

2 kolu da dirsek altından kesilerek ailesine bağımlı kalan Türkmen, hayırseverlerden kendisine uzanacak bir el beklediğini belirterek başından geçenleri şu sözler ile anlattı:

“5 ay önce bir iş yerinde çalışmaya başladım. 3 ay önce de makine temizliği sırasında iki kolumu makineye kaptırdım. Olaydan sonra beni Erciyes Üniversitesi’ne götürdüler.

“ANNEME BAĞIMLI OLARAK YAŞIYORUM”

Kolumdaki kaslar ve sinirler çok zarar gördüğü için kollarım kesildi. O günden sonra bir bebek gibi anneme bağlı olarak yaşıyorum. Annem, kuzenim veya babam olmadan hiçbir yere gidemiyorum. Evin içerisinde yataktan kalkarken bile annemle yatıp kalkabiliyorum. Derslerimde de yemeğimde de hepsini anneme bağımlı olarak yaşıyorum. Hiç kimseye bağımlı olmadan yaşamak istiyorum. Kendi yiyip içmek, kendim gezebilmek istiyorum. En basitinden bir kapıyı açabilmek, kaşığımı kendim tutup kendim yemek istiyorum.





“BÜTÜN HAYATIM ALTÜST OLDU”

Üst düzey biyonik bir protez istiyorum. İki kolum da olmadığı için çok zor durumdayım. Biyonik protezlerim yapılırsa inşallah kendi hayatımı idame edebileceğim. Saniyelik bir anla makinenin açılmasıyla kollarımı kaptırıp bütün hayatım altüst oldu. Şu an üniversitemde, arkadaşlarımla beraber okuluma gidiyor olacaktım ama şu an evdeyim.

“PROTEZLERİM 150 BİN EURO”

Fizik tedaviye gidip gelebiliyorum. Onun dışında bütün sosyal hayatım bitti. Sadece evdeyim, yanımda biri olmadan hiçbir yere gidip gelemiyorum. Kampanya başladıktan sonra beni desteklemelerini istiyorum. Protezlerim 150 bin euro. Elinizden geldiğince bana destek olmanızı istiyorum.”