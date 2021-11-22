Euro
12.6229
-0.67%
Dolar
11.1979
-0.48%
Altın
664.43
-0.57%
Borsa
1.751
0.76%
Bitcoin
649.670
-2.00%
BTXN Coin
20.89
0.96%
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Kayseri’de, koltuk ve yastık altlarından metamfetamin çıktı

    Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Z.B. isimli şahsın adresine düzenlenen baskında, koltuk ve yastık altlarına saklanmış 70 gram metamfetamin maddesi bulundu.
    • İHA
    • 22.11.2021 - 09:58
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 10:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri’de, koltuk ve yastık altlarından metamfetamin çıktı

    Kayseri’de, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Z.B. isimli bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

    HASSAS TERAZİ BULUNDU

    Şahsın evine operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada koltuk ve yastık altında paketler halinde satışa hazır 70 gram metamfetamin bulurken, 1 adette hassas terazi ele geçirildi.

    Kayseri’de, koltuk ve yastık altlarından metamfetamin çıktı VİDEO

    7 ŞÜPHELİYE İŞLEM YAPILDI

    Operasyon kapsamında 7 şüpheli şahsa işlem yapılırken, Z.B. gözaltına alındı.

    Kayseri’de, koltuk ve yastık altlarından metamfetamin çıktı #1

    Kayseri’de, koltuk ve yastık altlarından metamfetamin çıktı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir