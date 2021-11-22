Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Z.B. isimli şahsın adresine düzenlenen baskında, koltuk ve yastık altlarına saklanmış 70 gram metamfetamin maddesi bulundu.

Kayseri’de, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Z.B. isimli bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

HASSAS TERAZİ BULUNDU

Şahsın evine operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada koltuk ve yastık altında paketler halinde satışa hazır 70 gram metamfetamin bulurken, 1 adette hassas terazi ele geçirildi.

Kayseri’de, koltuk ve yastık altlarından metamfetamin çıktı VİDEO



7 ŞÜPHELİYE İŞLEM YAPILDI

Operasyon kapsamında 7 şüpheli şahsa işlem yapılırken, Z.B. gözaltına alındı.