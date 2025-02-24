Kayseri'de ördek avında arkadaşının vurduğu şahıs yaralandı

DHA

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Ağcaşar Barajı sulama kanalları bölgesinde ördek avına çıkan Hacı Osman Tarlacı (69) ile arkadaşı Osman Çıtak (68), farklı noktalara yerleşerek beklemeye başladı.

İddiaya göre karla kaplı zeminde ayağı kayan Tarlacı düşünce elindeki tüfek ateş aldı.

ARKADAŞI YARALANDI

Hacı Osman Tarlacı'nın tüfeğinden çıkan saçmalar başka bir bölgede av için bekleyen Çıtak'a isabet etti.

Bacağından yaralanan Osman Çıtak, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.