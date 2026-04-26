Kayseri'de seyir halindeki elektrikli araç alev aldı

Melikgazi ilçesinde seyir halindeyken alev alan elektrikli otomobil, itfaiye ekiplerinin yangın battaniyesi kullanarak gerçekleştirdiği müdahale sonucu söndürüldü. Olayda araçta ciddi maddi hasar meydana geldi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Sivas Bulvarı'nda Z.K. idaresindeki 06 UM 3818 plakalı elektrikli otomobil, seyir halindeyken alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
MÜDAHALE 1 SAAT SÜRDÜ
İtfaiye ekipleri, alevler içindeki elektrikli otomobilin üzerine yangın battaniyesi örterek, altından su ile müdahale etti.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla otomobildeki yangın söndürüldü.
Otomobilde hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)