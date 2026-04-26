Victor Osimhen bu derbiyi de boş geçmedi

Dev derbide heyecan tavan...

Kıran kırana başlayan mücadelede eşitliği Victor Osimhen bozdu.

Nijeryalı golcü dakikalar 40'ı gösterdiğinde sahneye çıkan Osimhen, ceza sahası içinde topla buluştu.

YİNE SAHNEYE ÇIKTI, GOLÜNÜ ATTI

Nijeryalı golcü, klasına yakışır bir vuruşla Fenerbahçe filelerini havalandırdı ve skoru 1-0'a getirdi.

Diğer yandan Osimhen'in Fenerbahçe'ye karşı oynadığı derbilerle ilgili dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

Buna göre Osimhen, Fenerbahçe karşısında çıktığı son 3 resmi maçta 3 gol attı.

