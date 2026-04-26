Galatasaray taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na tepki

Galatasaray taraftarlarıı, eski futbolcuları Kerem Aktürkoğlu'nun sahaya geldiği anda tepki gösterdi.
Süper Lig'in 31. haftasında derbi maçında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
20.00'da başlayacak karşılaşma öncesi Fenerbahçe kafilesi Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne ulaştı.
İLK KEZ GALATASARAY'LA KARŞILAŞACAK
2020-2024 yılları arasında Galatasaray forması giydikten sonra 1 yıl Benfica'da oynayan, ardından Fenerbahçe forması ile Süper Lig'e dönen Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertlilerle ilk kez Galatasaray deplasmanına çıkacak.
ÇAY İÇEREK TURLADI
Maç öncesi sahaya çıkan ilk isim olan Kerem Aktükoğlu, sahayı çay içerek turladı.
TARAFTARDAN TEPKİ
Galatasaray taraftarı, sahaya çıkmasının akabinde Kerem Aktürkoğlu'na tepki gösterdi.
DİKKAT ÇEKEN ŞARKI
Fenerbahçeli futbolcuların tamamı sahaya çıktıktan sonra Galatasaray'ın çaldığı şarkı da dikkat çekti.
Galatasaray anonsçusu tarafından Kenan Doğulu'nun 'Rütbeni Bileceksin' şarkısı çalındı