Derbide ilk kritik an: Anderson Talisca penaltı vuruşundan yararlanamadı!

Yılın derbisinde dakikalar 11'i gösterdiğinde Fenerbahçe'nin atağında yere düşürülen Sidiki Cherif, sarı-kırmızılı savunmacılar tarafından yerde kaldı. Hakem Yasin Kol'un penaltı noktasını gösterdiği pozisyonda Talisca vuruştan yararlanamadı.
Şampiyonluk mücadelesini yakından ilgilendiren dev derbide ilk kritik an karşılaşmanın 11. dakikasında yaşandı.
Fenerbahçe'nin genç forveti Sidiki Cherif gole giderken sarı-kırmızılı savunmacıların müdahalesiyle yerde kaldı.
Hakem Yasin Kol müdahalenin ardından penaltı noktasını gösterdi.
DERBİNİN İLK KRİTİK ANI: TALISCA PENALTIDAN YARARLANAMADI
Penaltı vuruşu için topun başına ise Anderson Talisca geçti.
Topun başına geçen Brezilyalı yıldız, penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Talisca topu auta gönderdi...
(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)
EN ÇOK PENALTI KAÇIRAN İSİM OLDU
Öte yandan Anderson Talisca, bu sezon 3. kez penaltı vuruşundan faydalanamadı.
Talisca böylelikle Süper Lig'de en çok penaltı kaçıran oyuncu oldu.
