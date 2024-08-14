Kayseri'de temizlediği süt kazanı patladı: Vücudu yandı İncesu OSB'de süt ürünleri firmasında çalışan A.T.'nin süt kazanlarını temizlediği sırada meydana gelen patlamada ağır yaralandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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İHA

Kayseri'de bulunan süt ürünleri firmasında akıllara durgunluk verecek bir iş kazası yaşandı.

İncesu OSB'de süt ürünleri firması çalışanı olan A.T., süt kazanlarının bulunduğu bölüme indi.

SÜT KAZANINI TEMİZLERKEN YANDI

A.T.'nin kirli kazanları temizlediği sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama oldu.

Patlamanın etkisiyle A.T.'nin vücudunda yanıklar oluşurken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

A.T. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

PATLAMA ANI KAMERALARA YANSIDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, A.T.'nin vücudunda ağır yanıklara neden olan patlamada güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)