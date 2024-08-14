İHA
Kayseri'de bulunan süt ürünleri firmasında akıllara durgunluk verecek bir iş kazası yaşandı.
İncesu OSB'de süt ürünleri firması çalışanı olan A.T., süt kazanlarının bulunduğu bölüme indi.
SÜT KAZANINI TEMİZLERKEN YANDI
A.T.'nin kirli kazanları temizlediği sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama oldu.
Patlamanın etkisiyle A.T.'nin vücudunda yanıklar oluşurken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
A.T. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
PATLAMA ANI KAMERALARA YANSIDI
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, A.T.'nin vücudunda ağır yanıklara neden olan patlamada güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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