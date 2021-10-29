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    Kayseri'de uyuşturucu tacirinden basın mensuplarına: Poz vereyim mi ağabey

    Eşya yüklü kamyonet kasasında piyasa değeri 2 milyon TL'yi bulan uyuşturucu taşıyan sürücü polis denetimine takıldı. Sürücü gözaltı sırasında alaycı ifadeler kullandı.
    • İHA
    • 29.10.2021 - 16:10
    • Güncelleme : 29.10.2021 - 16:15
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    Kayseri'de uyuşturucu tacirinden basın mensuplarına: Poz vereyim mi ağabey

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya yol uygulamasında nakliye süsü verilen bir kamyoneti durdurdu.

    Kamyonette, narkotik dedektör köpeği ‘Jack’ ile arama yapıldı.

    100 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

    Ekipler, eşyalarında arasındaki valizlerde ve poşetlere zulalanmış, toplam ağırlığı 100 kilo olan toz esrar, kubar esrar ve scunt maddesi buldu.

    SÜRÜCÜYE GÖZALTI

    Ele geçirilen malzemelere el konulurken, araç sürücüsü M.K. da gözaltına alındı.

    "POZ VEREYİM Mİ"

    Gözaltına alınan M.K., polis aracına götürülürken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına ‘poz vereyim mi ağabey’ diye seslendi.

    Uyuşturucu tacirinden basın mensuplarına: Poz vereyim mi ağabey

    Kayseri de uyuşturucu tacirinden basın mensuplarına: Poz vereyim mi ağabey #1

    Kayseri de uyuşturucu tacirinden basın mensuplarına: Poz vereyim mi ağabey #2

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    Kayseri de uyuşturucu tacirinden basın mensuplarına: Poz vereyim mi ağabey #4

    Kayseri de uyuşturucu tacirinden basın mensuplarına: Poz vereyim mi ağabey #5

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