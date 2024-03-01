Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı: Toplamda 76 bin TL para cezası Polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanan tutuklu sanıklara, çıkarıldıkları mahkemece toplamda 76 bin TL para cezası uygulandı.

İHA

Yurt genelinde uyuşturucu ticaretiyle mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonların adresi Kayseri oldu.

Kayseri’de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan kontrollerde, üzerlerinde 23 kilo 300 gram uyuşturucu madde ile yakalanan E.G. ve Y.S.’nin karar davası görüldü.

Tahliyelerini talep ettiler

Tutuklu sanıklar, davada uyuşturucu madde ticareti yapmadıklarını sadece kullanıcı olduklarını söyleyerek tahliyelerini talep etti.

25 bin TL para cezası uygulandı

Mahkeme heyeti, 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan E.G.’ye 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira para cezası verdi.

Diğer sanık Y.S. de mahkeme kararıyla tahliye edildi.

15 yıl hapis, 31 bin lira para cezasına çarptırıldı

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen başka bir davada ise M.Y.’nin 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan yargılandığı duruşmada mahkeme heyeti, 'zincirleme uyuşturucu ticareti yapma' suçundan M.Y.'yi 15 yıl hapis ve 31 bin lira para cezasına çarptırdı.

30 bin TL para cezası verildi

Son olarak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir diğer duruşmada 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan yargılanan B.A.'ya, mahkeme heyeti 15 yıl hapis ile 30 bin lira para cezası verirken aynı davada yargılanan tutuklu sanık E.S.'ye ise 15 yıl 9 ay hapis ve 5 bin lira para cezası verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)